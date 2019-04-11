網民熱話：快餐店坐足朝9晚5？中年男女細歎榴槤

榴槤味道撲鼻，卻不是人人能接受。昨日(10日)有網民在Facebook群組「24小時膠通消息報導」貼文，指有一班中年男女在沒有點餐的情況下，自備榴槤到連鎖快餐店「開餐」，更霸佔座位幾小時。事件引起網民熱議，不少人怒斥他們行為自私，「呢啲人面皮厚過樹皮。」



事件發生於秀茂坪寶達邨一連鎖快餐店。從貼文者Wallace Kong上載的多張相片可見及貼文指，當時4名中年男女佔據了兩張四人枱，且未有點餐廳任何食物。有人隨之將自攜到來榴槤拆開，齊齊享用，完全無視榴槤的味道會影響他人，吃得津津樂道。



期間，當值經理未有阻止他們，隔籬座位的客人只好「硬食」榴槤味。貼文者怒轟，他們每天都會到快餐店霸佔4至5張枱，但經理都唔出聲，他謂：「唔食嘢，吹水4至5個鐘，明白天口熱，但係唔好食榴槤啦。」



有街坊看過貼文後，直指他們快餐店霸枱「常客」，「早上9點至下午5點都喺度吹水，中途有小睡時間。」亦有人認為大庭廣眾食榴槤，嚴重影響他人，「如果我係個一聞榴槤就會嘔嘅人，我真係會行埋去嘔畀佢哋睇，嘔唔出有把聲都嚇死佢哋。」



網民有話說



Mandy Chan：班友日日坐喺度咁耐唔厭㗎？



Natalie Wong：咁大模廝樣食榴槤都得，無人投訴咩



李榮：其他快餐店大把呢啲



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