佔中檢控傳告終　議員促告搞手黎智英勿放生

據報警方早前已向律政司呈交500名在佔中被捕人士的調查報告，公然參與佔中、被指是佔中「幕後黑手」及「金主」的壹傳媒黎智英、天主教香港教區退休主教陳日君等39名佔中搞手或不會被檢控。



立法會議員葛珮帆認為，佔中搞手不止是已被裁定罪成的9被告，許多頭面人物亦有參與，其中黎智英更涉動用其媒體煽動公眾參與，律政司不應「放生」其餘搞手，盡早提控，否則「告啲唔告啲」實難向公眾交代，公義難以彰顯，動搖香港法治基石。



葛又稱律政司屢次「放生」黎智英，憤言「黎智英做乜都唔拉佢」，舉例指黎智英涉刑恐東方報業集團記者案，有相有片、有真相，卻拖延逾一年半仍未檢控，黎另涉「黑金案」又被「放生」，若其作為違法佔中搞手又不被檢控，她質疑法治淪亡，司法是否仍然公平、公正，以及黎是否被「安全罩罩住」，為非作歹亦能逍遙法外。



公共小型巴士總商會主席凌志強表示，警方在事發時攝錄了不少影像，相信當中有證據證實部分人有參與，「搞手點止9個」，若不檢控是不公道及不合理，明言「有份搞嘅都應該告」，必須追查到底。他坦言，當年港九多條主要交通樞紐被示威者堵塞，運輸業界生計慘受影響，商舖亦無法做生意，當局須還市民一個公道，給予一個交代。



據報警方早前把黎智英、陳日君、民主黨立法會議員胡志偉、尹兆堅、前立法會議員楊森、張文光等人的調查報告交予律政司刑事檢控科，以尋求法律意見，相信上述人士被檢控機會甚低，佔中9被告或將是違法佔中，最後一批被落案起訴人士。



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