沙呂小遊學團帳目混亂　另涉違規交執法部門處理

浸信會沙田圍呂明才小學被指舉辦遊學團帳目不清。教育局發言人表示，獨立調查小組已完成調查，並向學校法團校董會提交調查報告，調查結果確認多項違規，教育局今年1月已向學校校董會發出警告信。部分投訴正由其他執法機構處理，待完成調查後，該局將會視乎其調查結果再作跟進。



教育局表示，已收到學校呈交的調查報告，知悉獨立調查小組確定學校辦理澳洲遊學團的行政程序及財務處理安排缺乏監管，亦沒有遵照教育局指引及要求行事。調查結果與教育局之前所作的直接調查中、有關該校澳洲遊學團安排事宜的調查發現大致相符。



另一方面，教育局的直接調查亦揭示學校尚有其他違規情況，包括未有依足局方的指引安排教師署任及聘請非教學人員、未有安排足夠人手照顧參加境外學習活動的學生，以及未有遵照局方指引處理個別財務事宜等。教育局已於今年1月向學校法團校董會發出警告信，要求學校嚴肅處理，及向涉事教職員採取相應的紀律行動。



教育局指，學校已按教育局要求提交改善方案，亦已向涉事教職員採取紀律行動。該局指會密切監察學校落實跟進措施，並向校方提供支援防止再發生違規情況。