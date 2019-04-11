蒲台島骨灰龕場申請牌照　委員會指不符定義

有公司向私營骨灰安置所發牌委員會申請在蒲台島多個地段營運骨灰龕場，委員會今(11日)召開公開會議審議有關申請。委員會認為，申請所涉地段不符合《私營骨灰安置所條例》列明的骨灰安置所定義，會在閉門會議後才決定是否批准申請。



會上資料顯示，兩間公司向委員會申請營運私營骨灰安置所「浦台緣」的牌照，會上文件披露，截至2014年，「浦台緣」於蒲台島有約2800個龕位，但食物環境衞生署派人實地視察發現龕位數目有出入，該署只能成功確認當中1800多個龕位，又發現龕位雖有多塊石板，但石板未有刻劃任何先人名字、相片或可供識別的龕位號碼。



另外，相關公司未有提交任何文件證明該處龕位有存放骨灰及安放骨灰的日期。私營骨灰安置所事務辦事處因而認為，「浦台緣」所申請的地段不符合條例內「截算前骨灰安置所」的定義。



申請公司代表鄧先生在會議上表示，由於需時閱讀大量文件，要求押後會議，但委員會主席賴黃淑嫻認為，申請期去年3月截止，距離今此會議已有1年多時間，故決定不押後會議，並稱會在閉門會議後，書面通知申請人有關結果。