中大成立柏金遜研究中心　建患者登記冊研預防方法

現時全球約有610萬名柏金遜症患者，醫學界料隨人口老化，患病人數將會倍增。香港中文大學醫學院今日(11日)成立「張金菱治療柏金遜綜合症研究中心」，以聯合不同專科專家，研究延緩柏金遜綜合症的治療及預防方法。研究中心主任莫仲棠表示，醫學院獲捐款1000萬港元成立中心，將建立早期柏金遜症及腦小血管病的華人患者登記冊，以及成立轉化實驗室，專注研究腦小血管病引發的柏金遜症。



研究中心副主任高浩表示，腦小血管病的發病原因複雜，目前未有改變該病的藥物。團隊針對該病建造了「活體多光子顯微鏡」，以往要在活體動物模型進行血管結構造影有難度，「點樣喺動物活生生情況下，又可以穩定咁記錄到高質素數據？我哋落咗好多功夫去優化。」他又指，儀器亦可用於神經研究，觀察神經活動，了解大腦網絡如何處理資訊等問題。他期望可透過實驗室的研究，解開柏金遜症的發病機制，以及研發可改變病程的藥物。



研究中心執行委員張繼輝指，超過90%的早期柏金遜病(RBD)患者，在15年內會出現柏金遜症或類似的神經病變。團隊去年6月起籌備RBD臨床登記冊，是全球首個針對的RBD的家庭式研究，目標在明年7月招募800人，包括200多名患者、百多名健康人士作對照組，以及他們的直系親屬及配偶，現已募集300多人，希望透過登記冊研究，可在柏金遜症病徵出現前20年找出高危人士，作預防性研究。