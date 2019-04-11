石礦場報稅案上訴駁回　嘉安被指不斷搬龍門

嘉華集團旗下的嘉安石礦有限公司於前年7月底，把位於秀茂坪的安達臣道石礦場歸還政府，但涉及該礦場的利得稅卻引起爭議。嘉安石礦在報稅時，把採礦期間移除礦場表土層的支出申報為「營運成本」，用作扣稅，稅務局指該些支出是「投資」，不准用來扣稅，指該公司在2002年至2008年藉此帳面「多賺」6000多萬港元。該公司就爭議提出的司法覆核於前年被駁回，今早(11日)提出上訴，上訴庭指該公司在訴訟期間不斷「搬龍門」，即時駁回其上訴。



嘉安石礦的代表律師今早陳詞時表示，開採該石礦就好像逐層剝開洋䓤一樣，而移除礦場表土層就好像剝第一層皮，要移除礦場表土層後才可開採石礦，該兩個工序是不可分割，移除礦場表土層的支出因此與開採石礦的支出一樣同屬營運成本。



上訴庭卻不同意嘉安石礦的說法，指移除礦場表土層只是一次性工序，一旦完成便告完成，開採石礦卻有分別，要反覆開採。上訴庭又質疑該公司在原審和上訴期間，其立場一直轉變，不停地「搬龍門」。上訴庭不用稅局作出回應，便即時駁回該公司的上訴，下令該公司支付訟費給稅局，並押後書面交代理據。