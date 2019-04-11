網民熱話：「重創」7人車售$45000　車主：有人話拎票畀我

網上不時有私人轉讓私家車，準買家當然想㨂選一部「平靚正」愛驅。不過近日一部完全不符以上條件的7人私家車，在網上放售，竟吸引一眾準買家的眼球。該車受重創，幾乎「劏得」，竟索價4萬5千港元，不少網民嘖嘖稱奇。



該部車的車主在Facebook群組「香港二手車交易群組@Hong Kong Used Car Group」標售，內容稱：「2015年車，1字牌簿，連牌簿賣，成架賣不拆件」，車主更霸氣聲明：「不要問我修理要幾＄」從車主上載的10多張相片可見，該架灰色車車頭及引擎位置是重災區，嚴重損毀，擋風玻璃爆裂，車廂內氣袋彈出，明顯經過嚴重撞擊。



網民看過照片後，都驚訝車主的開價，更引來熱烈討論，質疑索價4萬5是「天價」，「係咪打多咗個0」，「呢啲車攞嚟拍戲用一流啦」，「劏車$3000！」亦有人佩服車主開天索價的膽量。



東網成功聯絡車主Tom，對於網民批評開價太高，Tom霸氣回應：「騰訊夠高（股價），又咁多人買！」他認為是否太高見仁見智，「呢個價，你點買到部未撞過嘅同款車」，又指貼文一出，不少人致電查詢，有人更指今日稍後會「拎票畀我」，至於是否安排睇車，他斷言：「冇得睇！」



對於該車如何損毀，他解釋是一年多前在九龍遇上交通意外，座駕被貨車所撞，其後因為等待保險索償，所以一直未維修。他估計不會有人買回去維修，但汽車零件公司大可「拆件」轉售。