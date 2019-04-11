美國商務部列中國企業危險名單　7間香港公司上榜

中美貿易談判仍在進行之際，美國商務部周三（10日）把37間中資企業及中國學校列入危險（red flag）名單，指他們未經當局認可，美國企業應該當心。名單上包括7間設於香港的機構。多間被點名中國機構，具國防、精密光學、電子、機床或航空等研發背景。



被列入名單的內地機構包括愛信（南通）汽車技術中心有限公司，為日本豐田旗下愛信精機於中國設立的海外研發公司；還有已獲得高端屏幕技術專利的北京八億時空液晶科技股份有限公司，及有研發國防科技的中國科學院長春應用化學研究所。學校方面，則包括設於廣州的廣東工業大學、北京的中國人民大學、上海的同濟大學及兩間設於西安的學院。



涉事的香港機構為優聯國際供應鏈有限公司、韜博盛科技有限公司、恒宇倉儲物流有限公司、遠航科技香港有限公司、陞運物流有限公司、Universe Market Limited、Swelatel Technology Limited。除了設於香港，名單上亦有4間中資公司設於阿聯酋、2間在馬來西亞、1間在印尼。