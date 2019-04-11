夥好友呃6公司18萬元保險　男警准保釋籌錢賠償

曾任保險經紀的現役男警被指夥同相識廿多年的男友人，涉嫌串謀詐騙及企圖詐騙6間保險公司共約18萬港元保險賠償，及向警務處報假案等。現已被警隊停職的36歲首被告詹廣信早前已承認11項串謀欺詐、欺詐及串謀報假案等罪，案件原本今日(11日)於東區法院判刑。



控方今指，詹原本提出可替廉署錄取「無損權益口供」(Non Prejudicial Statement)，以指證同案29歲次被告曾憲楊，惟廉署考慮到詹是案中主謀，負責策劃整件事，認為不適合讓他錄取NPS，加上曾亦已於上周認罪，故最終沒有安排首被告錄取口供。



而沒有律師代表的詹廣信向官呈上2封求情信，指自己父親中風，需要他照顧，他亦願意全額賠款，裁判官最終准他繼續保釋方便籌錢，案件押後4月16日判刑。



案情指，首被告於2014年至2017年間，多次教唆次被告以各種虛假藉口，詐騙不同保險公司，包括訛稱家中遭爆竊、背包遭𠝹爛財物被盜等，首被告負責替次被告填申報賠償表及交表，次被告則簽署作實，成功向6間保險公司取得賠償後，二人會瓜分利益；而首被告更為了詐騙保險賠償，向警方報假案。