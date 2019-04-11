英國會議員緊急質詢佔中案　王國興批公然干預

違法佔領行動(佔中)發生逾4年，法庭日前裁定佔中案9名被告罪名成立。英國國會議員向英政府提出緊急質詢，指佔中9名被告被捕及被定罪，反映中國政府嚴重侵犯人權，批評中方利用刑事檢控系統及公安條例，侵犯受國際保障的人權。英國外交部亞太事務國務大臣Mark Field亦表示憂慮佔中案裁決會否影響港人參與政治活動及合法示威活動，強調英國政府會繼續監察《中英聯合聲明》是否有效落實。



提出有關質詢的英國國會議員Alistair Carmichael表示，佔中案僅是冰山一角，過去5年，國際目睹銅鑼灣書店事件、香港民族黨被取締、英國《金融時報》亞洲新聞編輯馬凱不獲港府續發工作簽證等，最近港府更計劃修訂《逃犯條例》，令疑犯可從香港引渡到內地，引發政商界憂慮會面對危險。



「23萬監察」發言人王國興批評英國國會議員就佔中案提出質詢，是公然干預中國內政，佔中案被告均是干犯嚴重刑事罪行，支持佔中搞手就等同支持有關罪行，作為國會議員，做法有違道德準則。



對於被質疑佔中案或影響港人遊行示威自由，王直斥荒謬，指香港回歸後遊行示威較回歸前多，已被指為「示威遊行之都」，認為英方近期面對脫歐問題，「自己屋企都搞唔掂」，不應再「搞搞震」，對香港事務指指點點。