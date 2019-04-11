佔中39名搞手未被控　陳曼琪促律政司交代是否放生

據報警方早前已向律政司呈交500名在佔中被捕人士的調查報告，公然參與佔中、被指是佔中「幕後黑手」及「金主」的壹傳媒黎智英、天主教香港教區退休主教陳日君等39名佔中搞手或不會被檢控。在佔領行動時代表潮聯小巴申請佔旺禁制令的香港中小型律師行協會創會會長陳曼琪表示，根據檢控守則，律政司有責任讓公眾掌握刑事案件的持平準備資料，故有必要公開就現有消息作回應，澄清是否已決定「放生」其餘佔中涉嫌主謀，以釋除公眾不安及疑慮。



陳續稱，若律政司繼續保持沉默，難免會被懷疑涉及黑箱作業，為何只控9名被告，其餘涉嫌人特別是向警方自首的人不須被控，做法如未能執行公義，更不能捍衞法治。



她又稱，刑事檢控專員梁卓然日前解釋，基於警方在佔中期間拍攝多段錄影片段，檢視需時，認為現在檢控亦屬合時，若律政司以證據不足及檢控延誤為由決定不提控，是不能接受，促盡快檢視證據作出檢控。



她認為佔中案判詞有其重要性，法官以合謀犯罪原則裁定部分被告串謀犯公眾妨擾罪成，故以相同標準，如提供金錢、幕後策劃或在場，都有可能涉干犯煽惑他人犯公眾妨擾罪或煽惑他人煽惑公眾妨擾罪。



律政司放生黎智英：http://hk.on.cc/fea/lai/

