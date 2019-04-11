房屋醫療開支錄新高　港人最憂退休生活難捱

香港樓價高、私人醫療服務收費高昂，房屋、醫療皆是香港市民的最主要開支之一。香港研究協會最新調查發現，與半年前比較，市民在房屋和醫療保健的開支淨值，雙雙錄得調查以來新高，淨值同為36%，比之前上升9個百分點，反映市民花費在房屋和醫療保健上的開支，有明顯增加。



香港研究協會在3月11日至4月2日訪問了1080名18歲或以上市民，調查發現，市民最擔心的，是難以應付未來退休生活的日常開支，以及難以應付日常的醫療保健開支，反映日益增加的醫療費用，對市民的未來退休生活和日常醫療保健造成巨大壓力。



至於香港整體的經濟狀況，調查發現與半年前比較，雖然受訪者對現時香港的經濟評價趨於負面，但對於未來半年香港的經濟展望，表示悲觀的受訪者比例明顯下跌，當中52%表示「悲觀」，22%表示「跟現在一樣」，而表示「樂觀」的則佔9%，比之前上升2個百分點，相信與近期中美貿易談判進展良好，市場不明朗因素減少，經濟前景有望改善有關。



當問及預計樓價在未來半年的走勢時，表示會「上升」的受訪者達34%，上升9個百分點，表示會「保持穩定」的則佔25%，上升4個百分點，而表示會「下跌」的則回落至20%，較半年前勁減17個百分點，相信是與今年初樓市回暖，市民對此恢復信心有關。