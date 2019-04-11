特別財會：創科發展歎慢板　議員嘲創科局fb少人Like

近年香港科技發展落後一直為人詬病，立法會議員謝偉銓今日(11日)在立法會財務委員會特別會議中，以一個「慢」字總括政府的創科發展，批評政府今年底才落實85支智慧燈柱，專線小巴實時情況有待在明年中才試驗，至於康文署設施更需要3年後才生效，直言「等到天光」，強調科技發展在2、3年間變化很大，反問政府發展太慢如何能夠做到「智慧政府」。創新及科技局局長楊偉雄解釋，已對緊密跟進有關進度，稱如果可以更快的項目會盡快落實。



議員楊岳橋則指，效率促進辦公室在1992年已成立，於去年撥入創科局，惟問及效率辦過去一年在簡化政府服務行政程序時，創科局未能提供過往部門的工作詳情，包括所涉項目、成效、涉及開支等，僅稱有全面計劃。楊批評創科局「打發議員」，反問效率辦在過去一年是否沒有任何實績。效率專員聶世蘭解釋，誤以為楊是問及效率辦未來的工作藍圖和計劃，故未有提供細節，強調並非「打發議員」，會再就過往工作提交相應資料。



議員鄺俊宇指出，創科局的Facebook僅得5000多人like，而每個貼文的like數更大多僅雙位數，質疑創科局政策的宣傳成效，問及政府是否對這數字感滿意，以及如何搶救。楊偉雄解釋該局的工作並不是全面對外，沒有特別僱用人手管理Facebook，強調數字已較過往有進步，會繼續努力，惟他避而不答對數字滿意與否，稱不願與其他局作比較，重申市民得益才最重要。