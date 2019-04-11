自動車牌識別系統效率高　2周半發告票215張

警方自3月22日在8架警車上安裝新自動車牌識別系統，該批警車車頂及司機位前方均置有拍攝鏡頭，配合車內電腦，可以即時找出違規車輛。警方指2個半星期行動中，已讀取108,383車輛，較2018年全年透過定點系統讀取車輛增加兩倍有多，新系統已發出215張定額罰款告票，當中約200張向未領牌照車輛的司機及車主發出，拘捕15名司機。



交通總部法例檢討及策劃組署理總督察辜超逸指，警方計劃2020年再於17部新款警車中安裝系統，包括新購入的隱型戰車。除關注三大問題，包未領牌照車輛(即未續牌車輛)、登記車主被取消駕駛資格、登記車主未執行交通拘捕令外，亦會將違反交通法例的通緝車輛納入資料庫。



過往有關系統只會設置在定點位置，拍攝馬路上來往車輛，新系統安裝在警車，可全天候廿四小時巡邏，更靈活流動執法，8輛警車會在香港各區不定時巡邏，前方及後方鏡頭可以攝錄10至20米前後景像，當識別到問題車輛時，電腦系統會發出語音提示，平板電腦會顯示關注事項。



現時港島及東九龍分別有一輛；西九龍、新界南及新界北則分別有兩輛警車安裝新系統，8輛警車安裝鏡頭及軟件配套成本為140萬港元。



警方2018年透過定點識別系統讀取33,096部車輛，發出10張定額罰款通知書，2名司機被拘捕。