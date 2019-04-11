全球黑臉琵鷺首次超過4千隻　有望「脫瀕」

現被列為「瀕危」物種的黑臉琵鷺有望「脫瀕」！香港觀鳥會進行黑臉琵鷺全球同步普查，發現今年黑臉琵鷺的數量比去年增加13%，是自普查以來首次超過4000隻，達4463隻，顯示黑臉琵鷺的數目正持續及穩定地上升。黑臉琵鷺在香港后海灣錄得的數目亦有上升，比去年增9%。但觀鳥會認為，不能忽略其棲息地仍面對不同威脅，不能稍有鬆懈。



普查為觀鳥會與全球其他鳥類組織一同舉辦，進行的地點約有100個，涵蓋台灣、日本、菲律賓和泰國等地，當中香港調查的地點則是於深圳之間的后海灣。后海灣錄得的數量為383隻，佔黑臉琵鷺於全球不同越冬地數目近9%，香港觀鳥會研究經理余日東認為比例不低，后海灣是黑臉琵鷺重要過冬地之一。



余又指，黑臉琵鷺數目於不同地方亦有明顯升幅，他認為是近10年有關黑臉琵鷺的公眾教育十分成功，令數目由早期200多隻升至今年破4000隻。現時黑臉琵鷺在國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄中被列為「瀕危」，余認為黑臉琵鷺有機會可降為「易危」。他呼籲政府應更審慎批核魚塘區發展計劃，長遠地增加后海灣黑臉琵鷺的承載量，有利他們永遠「脫瀕」。