沙呂小獨立調查小組報告　稱基於信任疏忽監管

浸信會沙田圍呂明才小學去年被揭澳洲遊學團財務不清等問題，教育局今(11日)指調查後確認有多項違規，但學校校董會成立的獨立調查小組書面報告摘要，僅稱遊學團舉辦多年，由於家長信任校長、校長又信任老師，大家基於信任而疏忽了程序中的細節，否認有挪用公款情況。另報告承認，把澳洲交流團交由家教會辦理，是違反教育局指引。



報告指出，學校未有遵守教育局要求，定期進行競爭性投標，沒有找旅行社負責遊學團事宜，亦無就機票進行報價：而交流團主要負責人以流暢運作為由，經私人戶口處理團費，是沒有遵守教育局活動要點，但會計師將無單據紀錄的支出，對比有單據的類同支出金額後，認為屬合理水平，推論負責老師無挪用公款。至於學校夾萬中存放多達3萬澳元，雖然做法不恰當，但沒有證據顯示有人挪用公款。



報告又稱，由於參與遊學團學生均為沙呂小學生，而主要行政程序及財務處理安排由校長及老師負責，家教會在監管上未能一一審視，基於互信下，有部分措施形成缺乏監管，這是值得留意及補救的地方。



小組報告更質疑，今次事件的投訴人不是「用家」，其指控超過全職同工所能承擔，亦使付出工作以外時間的教師受到沉重的壓力和指控，小組希望負責的同工不會因是次的事件而失去一顆對學生火熱的愛心。



小組最後建議，教師在任何學校商業活動都應避免用私人戶口來處理款項，以免觸犯教育局編制的商業活動要點，或招致挪用公款的嫌疑；校方亦可就大型活動成立一個監察委員會監察運作。