龍鳳胎少主打架　女傭扯頭髮教訓獲判緩刑

初次來港打工的印尼籍女傭，為女警長僱主照顧她的一對龍鳳胎子女時，因不滿2歲男少主扯女少主的頭髮，竟向男少主做出相同動作以教訓他，女警長透過家中安裝的鏡頭發現事件後報警。該印傭今日(11日)在西九龍法院承認一項對所看管兒童襲擊罪，被判監4星期、緩刑1年。



37歲被告Samiah Bt Sayidi Madiya，被控於今年4月8日在僱主位於荔景紀律部隊宿舍的住所，對2歲男童X故意襲擊，其方式相當可能導致X受到不必要的苦楚。



辯方求情指，被告已婚，丈夫及4歲兒子在印尼居住。前年3月，她初次來港打工，替僱主照顧一對龍鳳胎子女，當時2名少主才3個月大。事發當日她照顧2少主吃午飯的時候，見到他們為了爭手機玩而打架，男童甚至扯女童的頭髮。她為了讓男童感受到「切膚之痛」，竟照樣扯男童的頭髮。辯方指男童事後沒有永久傷勢，被告亦已知錯，希望法庭不要判處監禁式刑罰。



裁判官一度將案押後，要求控方翻看事發時的錄影片段，以證辯方版本的真偽。控方指片段畫面受物件阻擋，只確認2名幼童當時正在嬉戲。最終裁判官接納片段引證了辯方的求情，認同被告有悔意，但斥責被告就算要教訓男童，也不應過度反應，用力扯他頭髮，對男童造成不必要的苦楚，考慮到被告自被捕後已還押數天，被告過往無案底，決定判被告緩刑。