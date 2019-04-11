玫瑰崗學校兩男生「眼超超」打交　一人被筆插傷面

灣仔司徒拔道玫瑰崗學校發生中學生打交事件。今日中午(11日)12時許，一名姓蔡(16歲)男生於午膳期間，與一名17歲菲律賓籍男生發生打鬥，蔡被人用原子筆插臉，致滿面鮮血，校服染紅，老師發現制止，校方致電報警。受傷男生經救護員包紮後送院治療，菲籍學生亦感面痛。



警方到場調查，相信2名涉案男生有積怨，2日前於巴士站候車時，因「眼超超」曾起爭執，今日2人再相逢而爆發衝突。警方將案件列襲擊，交灣仔警區刑事調查隊跟進。



玫瑰崗中學於學校網頁發出公告，今日中午12時30分左右，一名中二學生於午膳期間疑與一名中三學生因誤會爭執，期間用原子筆劃傷對方面頰，老師即時處理及維持秩序，並報警求助。受傷的中三學生隨後經救護車送院治理，隨行的班主任一直與學生家長保持密切聯繫，解釋情況及提供適切支援。警方正就事件展開調查，校方會盡力配合警方的相關工作，詳情不便透露。



校方重申，愛與關懷、互相尊重、共融和諧乃本校教育宗旨。校方表示明白部分家長及學生對事件發生感到憂慮，已透過學校網站向家長及學生解釋，交代此事及作出適切的支援，亦設立查詢電話。