被毆印傭供詞矛盾原審官犯錯　僱主上訴得直

印傭外出倒垃圾時忘記帶鎖匙，要女僱主為她開門，事後報稱被女僱主掌摑、腳踢和用水壺扑頭，翌日到醫院急症室，證實她全身有多處損傷、瘀傷和擦傷。女僱主經審訊後，被東區法院裁定襲擊致造成身體傷害和普通襲擊兩罪成立，共判監3個月零7日。女僱主早前在高等法院提出上訴，法官今午(11日)頒下書面判決，指原審裁判官犯錯和女事主的證供前後矛盾，判女僱主上訴得直，撤銷其定罪和刑罰。



上訴人楊麗萍，被指於2017年9月14日襲擊女事主。法官指原審暫委裁判官在裁斷陳述書中，曾依賴「佐證」，但他所依賴的是女事主的醫療報告、女事主在事後無離開女僱主的住所等，都不構成法律上的「佐證」，原審裁判官錯誤應用了「佐證」這個法律觀念，本案根本無「佐證」。



對於政府律師指原審裁判官只是用詞不當，把「支持證據」誤說成「佐證」，但沒有在法律上犯錯。法官對此並不認同，指政府律師的說法只是可能性而已，他雖明白「佐證」一詞在日常用語中有附加證據、支持現有證據的意思，但原審裁判官在交代裁決理由時，遣詞用字要嚴謹，特別是涉及法律概念或專有詞彙。



法官指出，原審裁判官在裁判陳述書中表示，即使女事主的證供未必全部都達到毫無合理疑點的標準，然而其他的證供提供有力的佐證，支持女事主的證供，這令他感到定罪不妥。法官亦指，女事主的證供也有疑點，她向警方表示女僱主在事發前沒打過她，只拍過她的臉；但她在庭上作供時，卻指女僱主自2015年中起每天都掌摑、搣和打頭襲擊她；她更向勞工處表示，女僱主自2013年開始幾乎每天都掌摑她，她的說法前後矛盾。

