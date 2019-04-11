港鐵撞車：信號系統承辦商爆醜聞　加國終止合約

港鐵荃灣線上月測試新信號系統期間「炒車」，負責設計新信號系統軟件的承辦商泰雷茲(Thales)再捲入醜聞。加拿大傳媒報道，當地愛民頓市政府決定終止泰雷茲為當地輕鐵都會線提供信號系統的合約，並批評泰雷茲未能提供可靠服務；但泰雷茲否認。



加拿大艾伯塔省愛民頓市傳媒報道，當地市政府於當地時間前日(9日)宣布，決定終止泰雷茲的合約，原因是泰雷茲未能於2014年為當地輕鐵都會線完成「通訊為本列車控制技術(CBTC)」的信號系統安裝，令該線需延至2015年9月才通車。當地市長Don Iveson批評，泰雷茲提供的信號系統未完成，而且不可靠。有指該線列車出現未能越過月台、溜後及未能在指定位置停車，甚至列車未能準時到站，以及行車時急煞車等情況。



當地市政府原本要求泰雷茲於去年12月初完成所有信號系統工程，解決所有相關問題，但最終未能達到要求，故決定與泰雷茲解約。不過，當地傳媒報道引述泰雷茲反駁指控，強調市政府指其提供的信號系統不安全及不可靠並非事實。報道又指，涉事的信號系統供應及維修保養合約價值5500萬加元，折合約3.2億港元，雙方將以調解處理合約糾紛。



港鐵斥資33億港元更換7條市區鐵路線信號系統，當中荃灣線測試新信號系統時，兩列列車於金鐘站及中環站攔腰相撞，令到荃灣線金鐘站至中環站服務暫停2日。初步調查發現，事故可能與新信號系統備用電腦的安全聯鎖功能未能按設計要求正常運作有關。



立法會議員田北辰表示，根據外媒報導，加拿大要求泰雷茲提供的信號系統有別於其過去一直供應的標準化信號系統，他認為情況與荃灣線事故有共通點，兩者設計均較標準化設計多了一些額外要求。他指，馬鞍山線及西鐵線已採用泰雷茲提供的標準化信號系統多年，一直相安無事，他建議港鐵考慮棄用新信號系統內的「額外」後備系統，採用標準化設計，避免再發生問題，影響新信號系統啟用時間。