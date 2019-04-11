貨車司機涉傷人刑毀囚5月　上訴得直撤定罪刑罰

一名輕型貨車司機於灣仔鵝頸橋搶線失手後，被旁邊的旅遊巴士司機取笑「抵X死」，兩名職業司機事後在海底隧道內和紅磡收費亭爭執，期間旅遊巴士的車窗被人打破，兩名司機互指是對方所為。輕型貨車司機事後被九龍城法院裁定襲擊傷人和刑毀罪成，判監5個月。高等法院今午(11日)裁定控方未能在毫無合理疑點下證明兩名司機之中誰人打爛車窗，判輕型貨車司機上訴得直，撤銷其定罪和刑罰。



上訴人陳嘉豪是涉案輕型貨車司機，他於2017年12月14日上午在鵝頸橋與一名貨車司機搶線失手，其輕型貨車的左側鏡遭貨車擦過而摺合，當他調校已摺合的左側鏡時，遭姓呂的旅遊巴士司機取笑「抵X死」，輕型貨車駛入海底隧道後，先「cut」過雙白線「閘停」旅遊巴士，上訴人之後落車走到旅遊巴士的車頭，對呂「手指指」，幾分鐘後上車。當兩車駛到海底隧道收費亭後，上訴人被職員截停，上訴人之後走到旅遊巴士前喧嘩，期間旅遊巴的車窗被人打破，兩名職業司機互指是對方所為。



法官指出，兩名職業司機互指對方徒手打爛車窗，雖然徒手打爛車窗並非不可能，但也並非易事，無論是出拳或用手拍打導致車窗破裂，出手部分應有割傷，但呂是右前臂受傷，被指打爛車窗的上訴人更加只是雙手掌輕微割傷或挫傷，兩人的傷勢均與徒手打爛車窗相似，控方未能在毫無合理疑點下證明兩名司機之中誰人打爛車窗。