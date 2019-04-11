特別財會：議員轟政府拒增賣地　製高地價環境

在審核發展局開支預算的立法會財務委員會特別會議上，多名議員關注土地供應問題，議員郭家麒批評政府不增加賣地，令地價樓價被推高，「香港人水深火熱，政府製造高地價政策，600萬買納米樓！」發展局局長黃偉綸回應說，長遠房屋策略目標調整後，增加了公營房屋，以啟德為例，土地一準備好便會推出發售。



另一議員田北辰指，政府預留900公頃地給丁屋，但過往每年只批准興建百多間，質疑何解要預留如此多地，他又質問當局在法院就丁屋覆核案有裁決後，有多少地可因而釋放出來。黃回應指，900公頃土地並非全預留給丁屋，而是規劃為鄉村式地帶，可作農務、道路及興建政府設施，而大部分土地零散，未必適合高密度房屋發展。



對於有議員詢問當局有何方法打擊套丁行為，地政總署署長陳松青說，收到投訴後部門內部有初步調查機制，若有合理疑點會轉介執法部門跟進，過往3年便有130多宗。



身兼市建局非執董的議員麥美娟稱，市建局被指起貴樓，但其實非該局目標，而是受制於市區重建模式，她因而問政府會否改變。黃回應說，市建局正就油麻地、旺角等地區規劃作研究，而由於市建局角色在私人市場，只能跟市價賣樓，盼油旺地區研究有結果後，會有新策略改善。