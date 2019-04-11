促盡快修防賄例涵蓋特首　法律界憂林鄭走數

因應前特首曾蔭權爵士涉貪案、前特首梁振英涉收取澳洲企業UGL五千萬港元事件，令社會關注修訂《防止賄賂條例》第3及8條以擴大規管範圍至特首，但政府至今仍未有進行修例。法政匯思今午(11日)發表「香港法治報告2018」，當中提及多宗政府高官涉貪案件，指廉政公署能確保公職人員在法律面前人人平等，但條例卻未有涵蓋特首，認為存有漏洞，促請政府盡快修例。



法政匯思召集人、大律師李安然表示，政府曾指特首有很特別的憲制地位，如另設獨立委員會監察特首，則未能凸顯特首的憲制地位。他解釋，即使特首的憲制地位有多特殊，也是由法律所賦予的，如不能確保在法律面前人人平等，換言之特首是在法律之上。他又指，法律賦予特首憲制地位，但法律卻不能監察特首，認為講法是說不通。本屆政府曾承諾會進行修例，李批評政府根本無心處理問題，擔心政府會「走數」。



對於律政司司長鄭若驊未有就UGL案件而索取獨立法律意見，李批評做法是有違先例，並促請律政司盡快尋求法律意見、重新檢視決定，以及希望政府盡快糾正鄭就檢控決策而作出的不相符評論。法政匯思另一召集人、大律師吳宗鑾表示，法律界對律政司司長期望很高，認為要捍衞法治，但對鄭若驊在UGL案件的做法表示感到失望。



報告共有8個章節，另外亦有包括商界、學術界、個人權利等等，在總結和分析後提供60個建議。報告統籌蔡騏表示，希望透過報告令市民知道有責任捍衞法治，以及加強對法治的理解。