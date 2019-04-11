一人戴口罩全機組要跟隨　快運被指分化員工

麻疹個案爆不停，截至昨日(10日)累計錄得29宗與機場相關的個案，早前被員工批評為機艙服務員戴口罩執勤設限的香港快運，本周二(9日)再向空勤人員發出內部電郵，雖然放寛容許機艙服務員選擇於執勤時戴口罩，但上機前須先向機師請示，並由資深機艙事務長記名，如機組人員中有一人表示需戴口罩，整個機組都要一起戴。有員工批評有關安排是向員工施以群體壓力，有分化機組人員之嫌。



香港快運回覆東網查詢稱，鑑於麻疹肆虐，日前推出了更富彈性之措施，倘若機組人員有需要，經請示後即可於執勤期間佩戴口罩。按此新措施，其他同組人員亦須同時佩戴。公司又強調一向重視機組人員與乘客健康，而此項更新措施實有助加強預防，減低機艙內病毒傳播風險。



快運上周曾發出內部電郵，規定機艙服務員只可以在兩種情況下戴口罩，並須提交證明文件，但並沒寫明一旦驗出無抗體，又未趕及接種疫苗時可否戴口罩，遭員工批評指示不清。快運其後解釋，經驗血證實對麻疹無抗體的員工，應即時接受疫苗注射，在疫苗產生效力期間佩戴口罩值勤。