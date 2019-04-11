被指要求老師做網絡打手　董之英斥《蘋果》報道失實

《蘋果日報》今日(11日)報道有關馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學的管理問題，包括擅自為校長加薪，以及要求老師做「網絡打手」等。該校法團校董會下午發出聲明反擊，點名批評《蘋果》報道失實，對報道深表失望及遺憾。



校董會在聲明中表示，報道提及的投訴內容兩年前已有人向教育局、校董會及傳媒作投訴，而校方當時已作回應，不明為何《蘋果》仍要「翻炒舊聞」。至於有關校長額外津貼的指控，校董會指是經詳細考慮和討論的集體決定，校長並未提出相關要求，有關津貼亦不涉任何教育局的資助。



校董會又澄清，網上流傳該校外聘公司作網絡宣傳的文件，只是老師提交的建議書，校方未有採納，校長亦沒有要求教師在辦公時間做「網絡打手」，該校已在2012年設立公關行政主任一職，在校網及Facebook專頁發放學校消息。



校董會重申，對校長彭綺蓮絕對信任，又指彭在學校管理及運作方面，一向遵守《資助則例》及相關條例行事，並嚴格執行校董會的議案。校董會對報道感失望及遺憾，指報道中「校政混亂」及「亂局」等字眼，全屬失實指控，漠視校內老師和學生近年來對推動學校改革進步所作的努力。