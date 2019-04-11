政Whats噏：平機會係無牙老虎？朱敏健指生存有道

平等機會委員會(平機會)主席朱敏健今日(11日)履新，對於平機會經常被批評係「無牙老虎」，佢話「做無牙老虎有做無牙老虎嘅生存方法，亦都可以解決到問題嘅。」吓，無牙老虎都有用嘅咩？



佢解釋，處理平機問題並非靠嚴刑峻法，靠嚴刑峻法就無藝術可言，唔會得到永恒解決，要達到反歧視，就要做到「不敢歧視、不能歧視、不會歧視」，要靠移風易俗，教育民眾改變觀念，達成公眾可接受嘅具體可行方法去預防。



朱又多次被問到點睇同性戀、同志婚姻等，佢拒絕表明個人立場，指自己所講嘅立場就係平機會嘅立場，若有任何群體受歧視，平機會會代佢哋尋求公道。被問到歷經多屆平機會主席，政府仍未就性傾向歧視條例立法，佢就話「我尋日冇，唔等如聽日冇」，最緊要積極樂觀，重申立法前需要廣泛諮詢。



被問到香港喺同性配偶權利方面係咪較落後，佢就指，世界各國進度都有差別，香港目前未有法例去處理同性婚姻，但若有人認為落後，聽日即刻就要做到全世界最先進，反而會做出未經深思熟慮嘅「產品」，萬一對社會有預計唔到嘅情況出現，「我哋係咪應該純粹為先進而先進呢？」



朱又指，如果急於對保障權利而立法，「歡喜可能好短暫」，草率立法或會造成其他控制唔到嘅因素，若未能達成社會共識，立法都保障唔到少數人士嘅權利。

