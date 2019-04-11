為民鎚害：繞道甩轆乜都壞　路署隱瞞豆腐渣

中環灣仔繞道花了9年時間興建，結果甩轆事件接二連三，耗資2.5億港元的空氣淨化系統近日亦告損壞，實在是名副其實的慢工出劣貨，處處豆腐渣。東方報業集團旗下《on.cc東網》全新時事評論節目《為民鎚害》，今集要審判的正是運輸及房屋局局長陳帆，在其無能監督管治之下，轄下部門路政署竟然事隔一個月後才對外公布空氣淨化系統損壞，明顯是置市民健康與知情權於不顧。



中環灣仔繞道今年2月才全線通車，啟用短短日子竟然爆出東通風大樓空氣淨化系統中15台風扇，有7台出現不同程度的損壞，包括螺絲損壞及扇葉邊緣受損，有關系統已暫停運作，預計月底才能完成復修工作。節目點出繞道再爆新醜聞，連同之前隧道滲水、石屎不合格、東廊鋼架預製組件尺寸出錯，令螺絲無法上緊等，凸顯陳帆的管理能力低處未算低。



節目指陳帆不監不管，間接令香港基建問題接二連三，無論沙中線千億豆腐渣工程，抑或中環灣仔繞道連番甩漏，不但要做種種修修補補的工程，費時失事，更令庫房損失一大筆。諷刺的是，陳帆每次都耍嘴皮，將責任推得一乾二淨。中環灣仔繞道被揭隧道滲水，他推說是防火塗層的痕迹，轉頭又「戴上頭盔」，辯稱水中隧道往往都有輕微滲水情況；對於繞道通車初期，被駕駛人士劣評路牌指示混亂，容易引發交通意外，他竟反指駕駛人士要時間適應新路線。這種千錯萬錯，港官無錯，市民最錯的態度，實在惹人討厭。



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