政Whats噏：海外醫生免實習被否決　張宇人提休會辯論

香港醫療人手緊張，早前醫務委員會開會討論放寬海外專科醫生考試後免做實習嘅安排，但最終四個方案都否決晒。一路有關注議案嘅飲食界立法會議員張宇人(Tommy)就大表不滿，仲就此提出咗休會辯論，預計喺下月15日嘅會議上提出，唔通想逼政府做番啲嘢？



根據立法會文件，Tommy將會喺聽日(12日)嘅內務委員會上提出議案，並尋求內委會同意，喺下個月嘅大會上提出休會辯論。



Tommy接受查詢時就話唔係逼政府，而係知道都有唔少議員對醫委會嘅決定感到不滿，希望可以畀佢哋發表意見嘅同時，等政府都可以回應下，同埋畀醫委會知道議員意見。佢仲話曾經諗過唔同方法，包括提出緊急質詢、同埋無約束力議員議案，最後認為休會辯論係最快嘅方法。



不過話時話，醫委會主席劉允怡都講過會喺下個月8號嘅醫委會會議上提出動議，希望醫委會再次考慮同埋進行投票。雖然Tommy個議案要去到15號先提到，但依家都有唔少反對聲音，唔知喺咁嘅情況下，醫委會嘅委員會唔會改變主意呢？