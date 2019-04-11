轟旅議會分流旅客措施無諮詢　議員憂問題如毒瘤蔓延

內地平價團逼爆土瓜灣，滋擾居民生活，旅遊業議會早前成立「內地來港旅行團地區協調小組」推出多項措施分流旅客，包括要求新登記接待內地團的店舖需提交人流管理等方案。九龍城區議會今(11日)就此開會討論，一眾區議員炮轟商務及經濟發展局與旅議會辦事不力。區議員林博批評相關措施無諮詢地區意見，亦無提及店舖若管理人流不善會否有懲處，又指旅議會原計劃今年首季推出的店舖扣分制措施「走數」，批評政府措施成效不彰。



另一區議員、立法會議員李慧琼指，多達90%內地平價團是以九龍城為目的地，故希望政府對此類內地平價團數量設限，從源頭解決問題。區議員何華漢批評旅議會未經諮詢就決定用紅磡碼頭去「分流」觀光旅客，恐將旅客問題如「毒瘤」般蔓延至其他區。



商經局副局長陳百里回應指，業界已有通報機制管理各區旅行團，政府不會對入境旅行團設限，而未來旅監局的成立會針對廉價團等作出監管。旅議會主席黃進達表示，目前旅議會會先要求新登記的接待內地團的商戶提交人流管理方案，經評核後才批准登記，旅議會會視乎成效，再作下一步加強工作。