中學生倡設承辦商星級評分制　鼓勵業主維修樓宇

為鼓勵年輕人多關心社區，市區重建局與東華三院今年第二年合辦青年領袖計劃，讓同學們集思廣益，提出多個活化舊區的規劃建議，有關的構思更有機會應用於市區更新的項目中，共同實踐創新意念。有同學為業主設立「米芝蓮星級評級」的樓宇維修承辦商評分制，方便業主挑選有保證的承辦商；亦有同學以「打卡」儲拼圖概念宣傳並凝聚社區，冀令社區居民相聚共融。



今屆「青年領袖計劃」進一步擴大規模，參與的東華三院屬校亦增至六間，較上屆多兩間，而報名參與的學生人數亦由上屆六十人增至今屆八十七人。今屆領袖計劃主題着重知識傳承及實踐創意，市建局會設三個研究題目，包括如何鼓勵業主進行樓宇維修、中環中心內H6 CONET社區共享空間的推廣活動及如何推廣嘉咸市集等題目。



其中東華三院李潤田紀念中學中五學生梁晞諾及東華三院呂潤財紀念中學中五學生李鎮宇，共同研究如何鼓勵業主進行樓宇維修。梁同學說，維修工程質量欠佳是業主不願維修樓宇的其中一個阻礙，因此他們建議為業主設立一個承辦商星級評分制，如「米芝蓮」一般，根據各承辦商過往的維修經驗排出最好的承辦商，方便業主一目了然，挑選可靠的承辦商。



東華三院伍若瑜夫人紀念中學中五學生鍾依霖，與東華三院黃笏南中學中五學生梁嘉倫則合作研究H6 CONET社區共享空間的推廣活動。鍾依霖認為H6 CONET四通八達，連接中環及上環一帶，希望以「打卡」方式儲拼圖，連接附近古蹟，實踐社區共融。