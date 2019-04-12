Dr.東：肺癌標靶藥需費80萬　患者可獲資助

社會對ROS1型基因變異肺癌認識較少，對基因檢測認知亦不足，往往失去重要的黃金治療機會。臨床腫瘤科專科醫生陳少康表示，一般患者服用十六個月「克唑替尼」，才可控制肺癌腫瘤，然而「克唑替尼」在公立醫院中每個月索價五萬港元，即患者基本要花上八十萬港元，才能控制病情。有團體透過藥物資助計劃，專門向中產患者提供藥費資助，讓患者能夠及早接受治療，詳情可致電查詢電話： 29790380 。



至於哪些患者符合資助資格，香港藥學服務基金主席蔣秀珠解釋，若病人在私營醫院或腫瘤中心服用「克唑替尼」十四星期後，若醫生判斷該患者對服用此藥仍是有效的話，便會免費資助患者完成餘下的療程。



蔣秀珠建議患者先致電與其合辦的「配安心藥房」預約時間，進行登記，並在私營醫院或腫瘤中心完成指定療程期間，到藥房與藥劑師會面最少三次，了解藥物的作用和處理方法。當完成十四周的指定療程後，每次憑私家醫生發出的處方，到藥房免費領取藥物。



※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽 Dr.東 fb：

https://goo.gl/lYComC

