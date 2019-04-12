Dr.東：ROS1型基因檢測　助肺癌及早對症下藥

晚期肺癌一般出現在老年人及吸煙人士身上，但屬晚期肺癌的非小細胞肺癌，則有百分之一至二個案帶有ROS1型基因變異肺癌，該類病人多以中年女性或不吸煙人士為主。有腫瘤科醫生表示，公立醫院目前未有常規基因檢測項目檢測ROS1型，病人容易因此延誤確診，從而不能使用合適的標靶藥治療。醫生建議患者應和醫生商討，查詢是否可進行基因測試，以對症下藥，及早治療。



臨床腫瘤科專科醫生陳少康表示，ROS1型基因變異肺癌跟一般肺癌病徵基本無異，包括持續性咳嗽、痰中帶血及肺部不適等。雖然目前未有正式統計ROS1型基因變異肺癌在香港患者數目，但根據二○一六年數字顯示，香港有四千九百三十六宗肺癌新症，八成肺癌個案屬非小細胞肺癌。在非小細胞肺癌中，百分之一至二個案帶有ROS1型基因變異肺癌，患者以五十歲以上女性或不吸煙人士為主。



陳少康表示，目前醫學界仍未了解ROS1型基因變異肺癌的成因，但香港公立醫院並無將ROS1基因檢測作為常規的基因檢測項目，令病人有機會錯過確認致病基因的機會，從而不能使用標靶治療，即使已有針對ROS1基因變異的治療，亦因未能確認基因而未能使用對應的標靶藥，只能透過傳統化療及放射治療方式，但傳統化療及放射治療會帶來不少副作用，如嘔吐、食欲不振及脫髮等。



陳少康表示，現時「克唑替尼」酪氨酸激酶抑制劑，是香港唯一一種針對ROS1型基因變異肺癌的標靶治療。一般ROS1型基因變異肺癌患者接受「克唑替尼」治療，七星期後可減少癌細胞，一項研究發現，超過七成患者服用「克唑替尼」後腫瘤變小，而且服用「克唑替尼」後的十六個月，癌細胞腫瘤沒有惡化，服藥後更沒有太大副作用，能夠延長病人壽命。



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