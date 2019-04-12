北港島線齋噏幾年　政府拖延鐵路發展

無靈魂政府施政拖泥帶水。政府五年前建議興建七個新鐵路項目，港鐵已於去年中向政府提交其中五個項目的建議書，但政府一直懶懶閒未有處理。據悉，港鐵分析認為政府原安排最遲興建的「北港島線」，對紓緩港島線逼爆發揮策略性作用，應率先興建；其次是興建「東涌西延線」，以配合當區發展。團體批評政府空談多年仍未見新鐵路動工，十分「離譜」，更擔心未來「七鐵並舉」，會重演當年高鐵香港段、沙中線、西港島線及南港島線（東段）同期興建，互搶人手及資源，出現大幅超支及延誤通車的亂象。



政府於二○一四年九月發表《鐵路發展策略2014》，建議斥資共一千一百億元分先後興建七個新鐵路項目，依次為「北環線及古洞站」、「屯門南延線」、「東九龍線」、「東涌西延線」、「洪水橋站」、「南港島線（西段）」及「北港島線」。



翻查港鐵業績公告發現，政府提出新鐵路項目建議後，延至二○一六年第一季才正式邀請港鐵就「北環線及古洞站」、「屯門南延線」及「東九龍線」提交建議書，港鐵同年十二月提交了「屯門南延線」建議書，餘下兩個項目亦於翌年三及七月提交。另外，政府於二○一六年中至二○一七年中再要求港鐵就「東涌西延線（及東涌東站）」和「北港島線」提交建議，港鐵也於去年一及七月完成。



港鐵提交建議書距今一至兩年，但政府一直未交代興建新鐵路項目細節。據悉，港鐵內部分析後對政府建議的「七鐵」動工次序有異議，鑑於本港經濟活動集中在中上環及銅鑼灣一帶，不同過海鐵路線將大量乘客輸送往該區，導致該段港島線極度擠迫，加上港島線並無替代鐵路線，一旦該線有車站發生類似荃灣線撞車事故而暫停服務，單憑接駁巴士及電車，勢難以疏導大量鐵路乘客，因此原被安排於最遲、即介乎二一至二六年才興建的「北港島線」，應率先興建，將東涌線及將軍澳線沿港島北岸伸延並匯合，增設「添馬站」、「會展站」及「銅鑼灣北站」，同時「會展站」是沙中線過海段的中途站，方便市民過海上班，紓緩港島線擠迫狀況。



另一條應優先興建的鐵路線則是「東涌西延線」，因為逸東邨一帶及東涌東將大量興建房屋，人口急速增長，需要鐵路接載居民出入。消息人士指，當年高鐵香港段、沙中線、西港島線、觀塘延線及南港島線（東段）同時動工興建，最終「五鐵」超支及延誤通車，呼籲政府推展新鐵路項目時吸取教訓，安排各項目於不同年期動工，盡量分隔工期。



「廿三萬監察」發言人王國興批評政府「齋講」多年仍未動工，十分「離譜」，對此感到遺憾，因為港島北是本港政治及金融中心，必須有多一條鐵路服務該區。他又擔心政府會「七鐵並舉」，「逼埋一齊開工，好似高鐵同沙中線咁監管失控，又會唔夠資深工人開工，推高造價，鐵路係重要基建，應該好好規劃，唔可以好似現時咁倒瀉籮蟹。」



運輸及房屋局回應指，正評估港鐵建議書內容，並要求港鐵再提供資料，當局需確保建議切實可行，而推展項目時須視乎工程、環境及財務研究結果，並按最新需求及資源而定，因此當初建議的落實時間表會有所調整，當局亦會檢察工程界人手，確保基建項目有序進行。

