雙賊藉問路搶劫　45分鐘2的哥同被掠袋

今日(12日)凌晨2時09分，一名姓陳（約60歲）的士司機，駕車駛經柴灣道341號一間銀行對開時，見路旁有2名20餘歲男子截車，他以為有乘客，遂將車停下，2人走近左邊乘客位旁，其中一人以廣東話查問一間酒吧位置，陳隨即低頭用手機查看地圖，期間對方趁他分神，拉開後乘客位車門，伸手搶走擺放司機位旁的手提袋，得手後逃去，陳報警求助。



警員到場兜截，無發現賊蹤，列為搶劫處理。陳表示，失去的手提袋放有香煙、數十元散銀，幸好營業款放在身上，得保不失。陳在車內裝有「車Cam」，未知有否拍下賊人容貌。



至凌晨2時54分，一名姓戴（50歲）司機，將的士停在筲箕灣道333號樂融軒對開等客時，有2名20餘歲男子走近乘客位旁，其中一人持手機，以普通話查問一間酒吧位置。戴不以為意，好心用手機協助尋找，不料有人突然拉開後座乘客位車門，擸走其座位旁載有3千元現款的袋，得手後向太古城逃走。



戴不甘損失啣尾追截，惟他途中失足跌倒，手腳受傷，賊人乘機逃脫，他無奈報警，並由警員敷治傷口後，毋須送院。由於2案相隔45分鐘，賊人數目及手法類似，警方不排除為同一幫賊人所為，正展開追緝。