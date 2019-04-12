涉黑金秘捐泛民又涉刑恐東方記者　檢控黎智英勿再拖

壹傳媒黎智英被指是違法佔中「幕後黑手」及「金主」外，更涉及「黑金」秘捐案及涉刑恐東方報業集團（東方）男記者案，惟律政司不但「放生」黎涉及的「黑金」秘捐案，處理刑恐案更拖延逾廿二個月仍未提控，疑再度「放生」黎。有學者認為，多宗案件都可見證據確鑿，對於黎涉及「黑金」秘捐案應盡快重啟檢控，至於涉刑恐東方記者案件，有相有片有人證，應該盡快檢控，不能再拖。



黎智英於一二至一四年間，涉向民主派人士或政團秘捐共逾四千萬元，但律政司司長鄭若驊上任後短期內就決定不檢控黎，令各界嘩然。



此外，於二○一七年六月四日出席維園六四祈禱會後，黎突然走向在場進行正常採訪的東方男記者，以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，有相有片，證據確鑿，但事隔逾廿二個月，律政司仍未檢控涉案人士，引起社會強烈批評。



香港理大專業及持續教育學院講師陳偉強認為，黎涉「黑金」秘捐案，捐錢事實清楚，證據齊全，但律政司缺乏清楚交代下放生黎，令外界覺得草草了事。陳又指，黎涉刑恐東方記者案，有相有片有人證，一早就應檢控他，如今外界質疑案件石沉大海，更令人懷疑律政司偏袒黎，黎一而再、再而三都無被檢控，市民覺得似有兩套不同法律標準，涉事人亦會覺得執法者不敢懲治他，或會膽大妄為，續進行反中亂港勾當及恐嚇媒體。