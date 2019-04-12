探射燈：殘殺驢隻活剝製藥　團體籲拒吃

在內地市場阿膠深受歡迎，導致世界各地對驢皮的需求日益上升。有外媒報道，山東有廠商為製造阿膠，每年濫殺超過400萬隻驢，甚至轉而向外國進口驢皮外求。而製造阿膠十分殘忍，驢隻會被鞭打至皮膚充血，再活剝製藥，屠宰時驢隻更被人用鐵錘猛擊頭部，割喉放血。有保護動物組織呼籲拒絕進食阿膠。



有英國傳媒報道，山東有廠商為製造阿膠，每年殺死超過400萬隻驢，令內地驢子數量於不足10年間大減近半。在供不應求下，製造商積極從全球各地進口驢皮，包括澳洲和非洲。以非洲肯尼亞為例每天屠宰數以千計驢子，取皮後再運往內地，驢隻數量過去9年間由180萬隻大跌至120萬隻。有農夫拒絕出售所飼養的驢子，被不法商人強搶。



亞洲善待動物組織（PETA）中國區媒體聯絡員Keith Guo指，不論是中國、非洲，或是中東，商人為了生產阿膠，驢隻躲不過各種虐待。該組織調查員2017年走訪內地多個驢隻養殖場，發現數千隻驢子被關在擁擠、骯髒的圍欄內，有驢子因為營養不良、受傷而失去行動能力。屠宰時驢子被人用鐵錘猛擊頭部，割喉放血，再活剝驢皮，受傷的驢子不斷掙扎，繼而緩慢而痛苦地死去。他呼籲消費者不要購買任何阿膠產品，以抵制虐待驢子的情況繼續出現。

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