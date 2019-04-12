探射燈：孕婦服用劣質品　補血不成或致流產

阿膠最早出現於《神農本草經》，根據《中華人民共和國藥典》記載，阿膠為馬科動物驢的乾燥皮或鮮皮經煎煮、濃縮製成的固體膠，具補血滋陰、潤燥、止血功效。內地近年對阿膠需求大增，驢皮供不應求，有不法商人改以其他動物皮，甚至工業用皮熬製阿膠。有中醫師提醒，食用劣質阿膠，不但沒有補血功效，甚至有機會導致孕婦流產。



近年市場對阿膠的需求不斷提升，每年總產量達5000噸以上，需要約400萬張驢皮製作。惟內地驢皮的供應總量不足180萬張，即使加上進口驢皮，總量也只能生產3000多噸阿膠，意味着有2000噸阿膠是假貨。有業內人士透露，有不法商人不惜摻雜馬皮、騾皮、牛皮、豬皮，甚至皮革工廠生產剩下的皮熬製阿膠。



註冊中醫師譚莉英指，驢皮具有止血、滋陰、潤燥及潤肺等功效，屬涼性補品，對有面黃及心悸人士有幫助，多輔以當歸、熟地及北芪等藥材製成湯藥服用，對踏入青春期、經期不準的少女可起作用；驢皮可養陰虛，對吸煙或有乾咳人士亦有幫助，但有子宮肌瘤的女士則不宜服用，否則會令肌瘤更大。譚提醒孕婦，若服用劣質，甚至是假阿膠，更有機會導致流產，「其他動物嘅皮會好難消化，影響胃分泌，甚至腸胃功能，令胎兒吸收唔到營養，若出現腐爛變壞，甚至用來歷不明嘅皮革製造，含有嘅重金屬有機會影響胎兒成長。」

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