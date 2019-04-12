探射燈：東網檢測阿膠產品無驢皮　女士保健成效微

名貴中藥材阿膠被視為女性補血聖品，不過坊間不少產品並非真阿膠，香港浸會大學中醫藥學院於本港抽取100多個聲稱含阿膠的樣本檢測，發現近半為「假阿膠」，不含驢皮成分。東網亦委託有關團隊檢測3個在本港購得的阿膠製品，結果同樣顯示零驢皮成分。有關產品除違反《商品說明條例》外，立法會議員更炮轟本港監管中成藥產品存在漏洞，促政府盡快堵塞。



深水埗一攤檔的店員落力推銷其阿膠糕，稱產品以驢皮製成，對女士非常有益，1包4件售價為20港元，含有多種味道。另一款市面出售的阿膠水晶棗，售價為40港元，售貨員同樣聲稱產品以驢皮所製，包裝上亦標明產地為山東。至於一款阿膠百合銀耳粉，1包售價為188港元，品牌負責人表示，其阿膠是以驢皮製造，於上海生產。



東網委託浸大中醫藥學院對該3種阿膠製品進行檢測，結果發現阿膠百合銀耳粉及阿膠水晶棗中均無驢皮源成分，亦沒有豬、牛及馬等動物源成分。而在紅棗杞子阿膠糕中檢出牛皮源成分，佔10%；而原味阿膠糕測檢出牛皮源和馬皮源成分，各佔10%。



純正的阿膠磚亦有近半無驢皮，浸大中醫藥學院於2017年至今年初，從本港抽檢123個樣本，包括阿膠磚、阿膠粉、阿膠顆粒等多個劑型，結果發現61個樣本不含驢皮成分，而是以豬皮、牛皮或馬皮取代。「假阿膠」中更有31個屬於無生產日期、無質量合格證及無生產廠家的「三無產品」。



浸大中醫藥學院副教授韓全斌博士表示，阿膠價錢某程度上反映質素，驢皮成分含量達60%或以上的產品，普遍每500克售價為2500港元或以上；消費者難以從商品的外觀、氣味或觸感分辨其質量。



立法會議員陳恒鑌表示，有關產品有機會違反《商品說明條例》，同時揭示本港出售的中成藥及保健品存在極大漏洞。以阿膠為例，雖被列入中藥材附表，但只要加入非中藥成分，即可以保健品出售而毋須註冊，政府難以監管。



海關發言人指，商戶如在貨品資料作出虛假或具誤導性的陳述，會構成虛假商品說明的罪行，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。自2016年至今年3月底，海關共接獲7宗懷疑涉及假阿膠舉報，全部經跟進調查後未有足夠證據證實違反條例。衞生署發言人則指，任何人士欲經營中藥材批發或零售業務，均必須申領有關牌照，違例者最高可罰款10萬港元及監禁2年。

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