放寬海外醫生免實習爭議　醫學界今晚開會討論

公立醫院醫護人手緊張，醫務委員會上周否決放寬海外專科醫生考試後免做實習的安排，主席劉允怡提出在下月政策會議上再討論方案，並用投明票及淘汰制方式表決。醫學會、公共醫療醫生協會等組織今晚(12日)開會，討論下次醫委會會議討論的方案及投票方式。



有指部分醫學界醞釀新方案，容許海外醫生在醫管局工作3年，或在2間醫學院工作5年，考獲執業試後可免實習，於衞生署工作的醫生則不獲豁免。代表病人組織的醫委會委員林志釉今在電台節目表示，反對篩走衞生署做法，認為衞生署仍有部分醫生需要臨床工作，憂慮若一刀切不豁免於衞生署工作的醫生，可能引起法律挑戰，包括司法覆核。



林建議下次會議將非本地醫生於醫管局、衞生署及大學醫學院的工作年期分拆投票，倘認為衞生署工作的醫生不夠臨床經驗，可考慮將工作年期定於6年甚至更長，他已將方案交予醫學界討論，稱有業界人士贊成。他預料會議將一致通過暫緩執行半年內不得重新表決的會議程序。公立醫院顧問醫生協會主席羅振邦則建議，非本地醫生只需在醫管局臨床工作3年即可取代實習期，亦無必要與考試時間綑綁，認為3年時間可讓醫生熟悉醫療體系。



另外，一名見習男醫生涉嫌用手機偷拍男護士及男病人裸照被捕，林批評醫管局未有及早公布事件，予人想拖延事件的感覺，認為盡早公布可令病人及早察覺，做好保護措施。