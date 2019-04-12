特別財會：學校欠監管教局袖手　議員促恢復諮議制度

近年多間學校爆出校政問題，被質疑校本管理未能有效處理校內投訴，教育局亦未有充分監察。立法會財務委員會今日(12日)舉行財務委員會特別會議，議員葉建源在會上質疑教育局未有做好監管者角色，待傳媒報道後才作跟進處理，詢問局方會否恢復過往校內諮議制度，處理教師投訴。



繼浸信會沙田圍呂明才小學早前被指舉辦遊學團帳目不清，後有東華三院李東海小學女教師疑工作壓力在校園墮樓身亡，令外界關注學校管治問題。教育局局長楊潤雄回覆時表示，局方監管學校「非每次要大鑼大鼓講」，指要有事實根據才可向學校發出勸喻或提議，若純粹從傳媒報道判斷監管失效，對該局不公平。他又指，局方重視與教師溝通，正考慮如何加強此方面，但未必會重設諮議會。



對於沙呂小法團校董會昨(11日)公布遊學團帳目獨立調查報告摘要，楊在會後表示，該局早於傳媒報道前已對該校調查，除遊學團帳目問題外，亦包括教學人員升遷及學校財務問題，局方有向該校發出警告信，現階段會確保校方妥善執行已承諾的改善措施，但不評論對個別人士作的處分。



議員邵家臻就關注學童壓力問題，不滿局方在書面答覆中稱減輕學生壓力的措施包括推行新高中學制，及推行中學文憑試取代2次公開考試，「334、DSE由2009年實施到依家，局長係咪時間停頓？問緊2016、17年學生輕生潮，點可以咁答？」楊回應指，認同學生應有效學習，不希望他們壓力大至不能承受，但強調學習始終對學生要有要求，現時正有專責小組檢討整個學校課程設計，望可達到減輕學生壓力的目標。



另外，有消息指當局擬維持新高中通識科的必修安排，但會讓學生自行決定是否參與獨立專題探究(IES)。議員梁美芬指IES可讓學生用多時間研究選定議題，是通識科最好的部分，斥當局「改嚟改去改到一舊雲」，又指若改動屬實，她寧願重新要求將通識科改為選修。楊表示，明白社會對通識科有不同意見，學校課程檢討專責小組會與業內人士作討論，年中亦會進行廣泛諮詢，局方會小心考慮小組的建議。