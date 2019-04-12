18項工傷及職業病補償金本月調高　最高增逾80%

立法會在本月3日通過調高《僱員補償條例》、《肺塵埃沉着病及間皮瘤(補償)條例》及《職業性失聰(補償)條例》，合共18個補償項目的金額，增幅介乎4.34%至81.47%。另外，立法會亦通過擴大《肺塵埃沉着病及間皮瘤(補償)條例》的醫療裝置範圍，新修訂今日(12日)刊憲，於本月26日生效。



換言之，因工受傷或患上《僱員補償條例》訂明的職業病的僱員，或已故僱員的家屬，患肺塵埃沉着病或間皮瘤的人士或因該等病死亡人士的家屬，及患職業性失聰的人士，可獲得的補償金額將獲調高，包括親屬喪亡之痛的補償121,230港元增至220,000港元，升幅達81.47%，永久完全喪失工作能力補償的最低金額，由464,360港元增至499,840港元，升幅7.64%，及死亡補償的最低金額由408,960港元增至440,200港元，升7.64%。



適用於肺塵病或間皮瘤患者的醫療裝置範圍亦增加兩個項目，包括高低正氣壓呼吸機及與呼吸機一併使用的放濕機與配件，及抽痰機與配件。



勞工處發言人表示，上述補償金額會於適當情況下每2年調整一次，大部分補償項目的金額調整通常會參照名義工資指數所反映的工資變動，或甲類消費物價指數所反映的物價變動。