拒雙親贈物業假文件呃按揭　港鐵女物業主任判緩刑

於港鐵任職的一名女物業主任，結婚時分別獲夫家及自己父母送贈物業作禮物，但她聲稱因為不想雙方父母拿太多現金出來，遂託父親友人提供虛假的工作及薪金證明文件，向銀行先後取得兩筆共1000萬港元的按揭貸款。夫婦二人本同被控欺詐，但丈夫獲控方不提證供起訴，女物業主任早前承認2項欺詐罪，今日(12日)於區域法院被判監2年、緩刑2年。



法官判刑時表示，被告雖然在兩罪中騙了銀行共1000萬港元貸款，但兩筆按揭其實只佔有關物業樓價的50%，除非樓市大跌，被告即使沒如期還款，銀行亦不須承受任何風險，況且雙方父母在事發後已全數繳清欠款，銀行並無任何損失。法官認為，有關貸款計劃及安排，是由被告的父母及家公家姑提出，被告只是一如既往對他們言聽計從，未有顧及有嚴重後果，愚蠢出手犯下須判監罪行，但考慮到她要照顧病夫病兒，加上憂慮恐懼本案結果連自己亦患上精神病，如要她入獄勢加深她的焦慮，加劇病情，故酌情緩刑。



30歲女被告蔡錦虹的律師早前求情指，她與丈夫於2015年結婚時，父親堅持要買她一個位於將軍澳價值約950萬港元的單位做嫁妝，由她單獨持有。夫家因傳統思想不想兒子住女家物業，亦送他們一個位於馬鞍山價值1200多萬港元單位，由他們夫婦聯名持有。



被告於2015年向交通銀行就將軍澳單位申請一筆500萬港元按揭貸款，當時向交行虛假表示，自己受僱於一間公司並出任經理一職，又稱月薪4.8萬元人民幣；而於2016年5月被告跟丈夫向交行申請另一筆500萬港元按揭貸款，虛假地表示丈夫受僱於一公司並出任經理，月薪達61,500港元。而事實上，被告受僱於港鐵任物業主任，月薪僅1.8萬港元。律師強調，被告根本無經濟壓力，只想雙方父母少付現金才犯案，被捕後僅2個月內，她便還清兩筆貸款，銀行並無損失。