擬再商放寬海外醫生免實習　劉允怡料可獲足夠票數

醫委會上周討論放寬海外專科醫生考試後免做實習的安排，惟4個方案全遭否決，醫委會主席劉允怡計劃在下月8日會議上再討論。劉今日(12日)解釋，會於會議上提出暫停執行6個月內不得重新表決的會議常規，當中須獲得三分二委員同意，通過後會動議繼續討論上次的提議以至上次會議的4個方案，委員可提出修改方案，其後以委員認同的方式表決。



劉指，屆時會以明票投票，除4個原先方案外，委員亦可於會前申請加入新方案，惟現時暫未收到任何相關消息。他補充，今次投票將採用淘汰制，即如有5個方案，每輪投票會將最低票方案淘汰，直至只剩一個方案過半數通過。



劉表示，上周否決所有4個放寬海外醫生的實習方案後，他聽到不同聲音，亦與部分持份者討論，有信心獲得足夠票數。至於有立法會議員批評醫委會是「專業霸權」，劉表示非常認同專業自主不可凌駕大眾利益，兩者應平衡，又指立法會認為有不妥，可透過法例收回醫委會權力。



他又解釋，自己作為主席通常中立，應該聆聽委員和大眾的意見。上次4個方案被否決後，有批評認為投票機制有缺陷，劉指當時的投票機制是聆聽了法律意見。