特別財會：39名佔中搞手仍逍遙　警僅稱有足夠證據會行動

2014年違法佔領行動(佔中)發生已逾4年，48名違法佔中搞手之中，僅「佔領中環」發起人戴耀廷等9名佔中搞手日前被法庭裁定罪成，但公然參與佔中、被指是佔中「幕後黑手」及「金主」的壹傳媒黎智英，以及其餘38名主要搞手至今仍未「落鑊」，逍遙法外。立法會財務委員會今日(12日)舉行特別會議，議員謝偉銓就關注警方未來會否處理或控告其餘的佔中搞手。警方代表回應指，一直與律政司溝通跟進，如果有足夠證據就會有進一步行動。



保安局局長李家超表示，涉及2014年的佔領行動中，有955人因涉嫌干犯不同罪行被捕，另有48人事後被捕。直至前日，已有225人已經或正在進行司法程序，有169人已承受法律後果，當中127人被定罪、42人要簽保守行為。李指，被捕人士涉嫌干犯的罪行包括非法集結、藏有攻擊性武器、藏有危險藥物，刑事毁壞、襲警，以及公眾妨擾等。



另外，立法會議員楊岳橋指，去年涉及刑事案件被捕的警員有30人，較前年15人上升一倍，質問警方有否信心糾正有關情況。警方代表回覆表示，對於有關情況感到痛心，亦絕不姑息和容許警隊有壞分子，並指出警隊內部已有指引和政策作改善，包括調查犯案成因，以及指示同袍之間，一旦發現有潛在違法意圖就應互相提醒。警方指，有信心和決心改善有關情況，以及剷除壞分子。



另一議員莫乃光則批評局方和警方近年經常引用「不誠實使用電腦」罪行，用作檢控多宗案件，未有正視法改會成立窺淫罪的意見。



李家超指，針對終審法院裁定不誠實使用電腦罪，並不適用檢控取用自己電腦犯案的情況，現時會有遊蕩、破壞公眾體統和公眾地方行為檢，都可處理有關案件。對於是否就該條例「愈拗愈闊」，李認為，警方是以當時法律理解作出控告，而部分案件亦獲法庭所定罪，但強調會待法改會完成「窺淫罪」的諮詢後，會積極去進行立法工作；又指局方對有關立法是「緊張和心急」。