疏忽處方病人致敏藥　西醫唐浩除牌1月准緩刑

普通科醫生唐浩被控於6年前，無留意男病人對藥物Brufen(Ibuprofen)(芬必得)敏感而繼續處方該藥物予男病人，令其感到不適需送院治理。醫委會今(12日)召開聆訊，唐承認是「oversight」(忽視)，被裁定一項專業失德罪成，罰除牌1個月，緩刑12個月。



案情指，袁姓男病人於2013年9月9日，因出現流鼻水及喉嚨痛等徵狀前往被告位於大圍的診所求診，袁早於同年8月時曾告知診所自己對芬必得敏感，但被告照樣處方200毫克、3天分量的芬必得予病人。



病人於同日服藥後一個多小時後出現紅疹、痕癢等症狀，遂回診所求醫，被告當時立即處方紓緩過敏症的藥物予病人，並着他留於診所觀察，惟病人其後要求送院。



被告代表律師求情指，被告坦白承認今次事件是由自己疏忽所致，對此感到非常抱歉。代表律師又呈上3封分別被告的病人、家人及其僱員撰寫的求情信，形容被告是會關心他人及盡責的醫生，認為被告今次是無心之失，相信他日後會盡其所能不讓同類事情再次發生。



醫委會研討小組主席劉允怡指出，病人服食致敏藥物後果嚴重及令生命受威脅，但考慮到被告過往無失德紀錄及已「上了一課」，故准予緩刑。