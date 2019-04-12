顧客控告遭禁錮簽美容療程　必瘦站反告對方誹謗

上市美容纖體公司「必瘦站」一名新加坡籍女顧客，於上月底入稟區域法院控告「必瘦站」3間附屬公司，聲稱在2014年在進行美容療程期間遭職員禁錮，被迫簽署合約和付款，並索償130萬港元。事件有新發展，其中一間被控告的「必瘦站」附屬公司昨(11日)入稟高等法院，否認曾發生她所指的「禁錮」等事件，反控告她誹謗，要求法庭對她頒發禁制令及索償逾1000萬港元。



本案原告是Perfect Medical Beauty Group Limited，本案女被告則是Tan Lay Hong。入稟狀指稱，被告於2013年4月上門向BK Medical Group Limited(下稱BK)購買了第一個療程，她於2014年5月29日至30日期間上門向BK購買了第二個療程。她於去年9月18日到BK的辦事處向BK的職員提出和解談判，期間向職員表示，她已告訴朋友自己曾被原告和BK的職員禁錮等事件，她更向職員表示如果不答應她的要求，她會向其他人講述有關事件，包括新聞媒體。



入稟狀續指，被告於今年3月29日入稟區域法院控告原告、BK和I-Medi Asia Limited等3間公司，對原告等3間公司提出禁錮等指控，該些指控屬失實，加上向她銷售上述2個療程的是BK的職員，並非原告的職員，該法庭文件內的指控已對原告構成誹謗。此外，被告應該知道其他人有機會覆述該法庭文件的內容。事實上，多個傳媒其後有覆述她的指控，公眾人士因此看到有關誹謗言論，當中包括原告現有和潛在的顧客。