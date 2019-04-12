土瓜灣樓沉降僅資助萬元　苦主轟港鐵「遮醜都唔夠」

港鐵今年1月推出「補鑊」措施，為疑受沙中線工程影響、位於土瓜灣站附近的14幢沉降超標的樓宇提供維修資助，惟實際資助上限僅1萬港元，有受影響單位的廚房及廁所牆磚出現裂紋，要全部更換，總維修費高達4至5萬港元，相對港鐵僅資助金額的20%，名副其實「遮醜都唔夠」，有當區區議員批評資助金額太少「唔夠貼」，促請港鐵提高資助額及擴大受資助的樓宇影響範圍。



港鐵早前公布沙中線沿線共有131個沉降監測點超標，最嚴重的是馬頭圍道一幢大廈，沉降達40.4毫米，幅度達30%。其後，港鐵宣布將推出土瓜灣站社區支援計劃「補鑊」，並委任一間樓宇測量顧問公司負責推展計劃，包括接受查詢、為業主登記、上門視察、估算及發放資助等，支助金額視乎單位狀況而釐定。有關計劃於1月2日推出，至6月30日結束。



九龍城土瓜灣南區區議員林博表示，據悉，港鐵接獲逾百宗申請，按計劃業主登記支援計劃後會先獲發5000港元，業主需自行找小型工程承辦商維修，之後再根據維修費用最多獲另外發放5000港元，故維修費上限實際只有1萬港元。



他指有街坊的廚房及廁所有部分牆磚出現裂紋，自行找承辦商評估，承辦商認為雖然只是有數幅牆磚出現裂紋，但因牆內已存罅隙，存有空氣，最終必需全部牆磚更換，總維修費要4至5萬港元，惟港鐵僅資助1萬港元，業主要承擔額外維修費支出。



港鐵回覆指，土瓜灣站社區支援計劃迄今收到過百宗查詢及登記，大部分登記個案已由測量顧問上門視察及作出評估，部分個案亦已獲發放資助。參加此計劃並不會影響相關住宅業主的申索權利，他們仍可按現有機制提出及繼續其申索。