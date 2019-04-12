消委會倡設7日冷靜期　指3日方案不足行使取消權

商務及經濟發展局計劃就美容和健身服務消費合約設冷靜期，建議涉及3000港元或以上預繳服務合約，設3個工作日或7個曆日的冷靜期兩大選擇方案，諮詢期將於下周二(16日)結束。消費者委員會今日(12日)將向政府遞交意見書，支持設7個曆日冷靜期及14個曆日退款期。



消委會主席林定國表示，3日冷靜期未必能提供足夠時間讓消費者行使取消權，7個曆日相較合適，若冷靜期最後一天為公眾假期，或適逢風暴或黑雨，有關期限將順延至隨後首個工作日。



至於豁免範圍，林建議政府清晰界定何謂「只提供按摩服務的場所」，並釐清按摩服務，又應該審視相關豁免運動器械及涵蓋範圍，例如建議被豁免的舞蹈班並不包括健身中心提供的舞蹈班。



措施具體安排方面，消委會建議商戶須向消費者提供詳細資料，包括商戶地址、聯絡方法、訂立合約日期及產品資訊；縮短、免除、限制、修改或取消合約權利，均無法律效力。除非消費者同意，退款方式以付款同一方式進行，如已使用服務收費，有關收費則會按比例計算。消委會期望明年立法會會期完之前能通過立法。