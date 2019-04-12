政Whats噏：屯門區會唔畀攝錄　區議員批落後促取消

屯門區議會上月初討論「明日大嶼」填海計劃期間，團體守護大嶼聯盟一度直播，結果畀秘書處阻止，最後搞到要報警處理。原來目前公眾人士唔可以喺屯門區議會上攝錄，事後該區區議員譚駿賢、甄紹南等認為呢個限制已不合時宜，今日(12日)喺財務、行政及宣傳委員會上提出取消有關限制，不過有其他議員就擔心取消後會出現秩序問題，結果只係取唔取消呢個限制咁小嘅事，都搞到要成立非常設工作小組慢慢傾。



譚指出，其實唔止民主派議員支持取消，部分建制派都支持，不過就有個別議員就話原則上支持，但就提出部分議員可能影唔到正面、閃光燈造成滋擾等問題，先搞到要開工作小組。佢仲話現時18區區議會入面，只有屯門同東區唔畀公眾人士影相直播，可見冇必要再限制公眾人士咁話。



甄就擔心今屆任期得番半年，開工作小組或會傾唔晒，到時下屆就要從頭嚟過，認為有必要盡快取消有關規定，事關有啲地區議題，例如改巴士路線等，傳媒多數唔會報道，但當區居民就好關心，如果有公眾人士錄影，資訊就可以傳播得更快。



事實上，會上仲有商議由屯門區議會秘書處所提出，將目前區議會大會會議紀錄，由不記名改為記名，原因就係因為其他17區區議會都記名，希望可以睇齊，不過就有議員擔心秘書處工作量大增，同埋議員會因此爭相發言而影響會議進度，結果否決咗個議案。譚、甄都話今日商議嘅呢兩條規定其實都係20幾年前定落，都係時候檢討，話其他區議會較開明、進步，識得向前看，反問點解屯門要行反方向呢？

