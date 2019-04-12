1罐奶粉2支羹　環保人士斥過分　網民諷︰生仔仲嘥資源

嬰兒產品不少都是塑膠製品，即用即棄。惟近日有環保人士發貼斥責，一罐奶粉內居然附送2支膠羹，質疑奶粉生產商造成浪費。



有主張環保的網民周四（11日）在Facebook群組「搞走塑」發貼抱怨，奶粉罐的「超巨型」塑膠蓋及附送膠羹，「已經好過分」，未料「奶粉依樣嘢竟然沒有最嘥，只有更嘥」！



原來他近日購入奶粉後，意外發現罐內有2支差不多大小的膠羹，「係咪我孤陋寡聞，唔知道兩隻羹係有唔同嘅功能嘅呢？」他又希望能將多餘的膠羹送還生產商代為處理。



有網民就事件向生產商查詢，他引述其回覆指︰「佢嘅理由好搞笑，話轉包裝，嚟緊會用淺藍色嘅羹，但又驚消費者用唔慣，所以一次過畀晒2隻，等我哋慢慢適應」。



惟貼文一出，不少網民批評事主矯枉過正︰「餵人奶最環保，沖乜嘢奶粉呀？唔使用冰櫃雪奶仲環保」、「生BB咁唔環保，每日浪費咁多資源。唔明點解係都要生」。有人則支持事主︰「我都想啲奶粉包裝得環保啲，如果我唔係人奶唔夠，我都唔會餵奶粉」。

---------------

《港呢啲》：大事小事騎呢事，東網嚴謹選題，輕鬆製作！